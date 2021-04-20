قفزة جديدة بالاصابات.. العراق يسجل اكثر من 8200 اصابة بكورونا

2021/04/20 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تسجل 8208 إصابات جديدة بكورونا

الصحة تعلن تماثل 6888 حالة جديدة للشفاء

من كورونا

الصحة: تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بكورونا

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