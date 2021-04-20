مستشار الأمن القومي يبحث مع السفير السعودي الانفتاح والتقارب بين دول المنطقة وإنهاء الخلافات

2021/04/20 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي، قاسم

الأعرجي، اليوم الثلاثاء، مع السفير

السعودي في بغداد، عبد العزيز الشمري،

الانفتاح والتقارب بين دول المنطقة،

وانهاء الخلافات.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن

القومي في

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