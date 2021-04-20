الكاظمي يوقف كتاب المالية بخصوص ضرائب الموظفين

2021/04/20 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن

توقيف الكتاب الصادر من وزارة المالية

بشأن فرض الضرائب على رواتب الموظفين،

من قبل رئيس الوزراء.

وقال المصدر، وفقاً للوكالة الرسمية،

ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ا

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