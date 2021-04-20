انفجار يستهدف دورية تابعة لمدير الأمن الوطني في صلاح الدين

2021/04/20 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين

انفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة للأمن الوطني في جبل حمرين ضمن محافظة صلاح الدين أدت الى استشهاد اثنين من عناصر الدورية

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