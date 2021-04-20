الصحة العراقية تسجل 8208 إصابات جديدة بكورونا

2021/04/20 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8208 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال يوم واحد.وبحسب جدول توضيحي نشرته وازرة الصحة تضمن "تسجيل 8208 إصابات جديدة بكورونا و34 حالة وفاة و6888 حالة شفاء في عموم البلاد خلال يوم واحد".وأضاف الجدول أن "اكثر من 17 الف شخص تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا هذا اليوم ليصبح العدد التراكمي للمطعمين اكثر من 25 الف شخص".

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