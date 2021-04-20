تسجيل اكثر من ثمانية الاف اصابة بكورونا في عموم مناطق العراق اليوم

2021/04/20 | 16:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل (8208) اصابة و(6888) حالة شفاء ، و(34) حالة وفاة بوباء كورونا ، في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .واشارت الوزارة الى :" ان عدد الذين تلقوا التلقيح ، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ، بلغ (17426)اشخاصا "./ انتهى ح

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