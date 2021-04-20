البارزاني: بغداد لم ترسل رواتب الموظفين منذ نحو 10 أشهر

2021/04/20 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني التزام الإقليم بما ورد في قانون الموازنة الاتحادية.

جاء ذلك خلال استقبال البارزاني قناصل وممثلي البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي لدى الإقليم، حيث طالب بأن تفي الحكومة الاتحادية بالتزاماتها تجاه إقليم كردستان، قائلا ان حكومة الإقليم لم تتسلم مستحقاتها المالية الخاصة برواتب موظفيها للأشهر العشرة الماضية.

وأعرب البارزاني في جانب آخر من اللقاء عن أمله بإيجاد حلول للملفات العالقة الأخرى بين بغداد واربيل وما يتعلق بتنفيذ المادة مئة وأربعين من الدستور على وجه الخصوص، وبما ينعكس بشكل إيجابي على الامن والاستقرار في البلاد.

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