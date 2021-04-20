السوبر ليغ.. لعبة رأس المال لشراء الساحرة المستديرة

2021/04/20 | 16:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال اليومين الماضيين، تفجرت ثورة كروية غير مسبوقة، قد تساهم بإعادة تشكيل الهياكل النظامية لكرة القدم في خطوة يقول عنها خبراء إن المال والسعي وراء الربح هو الدافع الأساسي لها.

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