صالح ورسول يؤكدان ضرورة الوئام ووحدة الصف

2021/04/20 | 17:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيسا الجمهورية، برهم صالح، والمجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول علي، الثلاثاء، على ضرورة الوئام ووحدة الصف.وذكر بيان لمكتبه، انه” خلال اللقاء، رحب صالح بعودة رسول الى ارض الوطن، فيما تحدث عن الدور المهم الذي لعبه في الماضي، معربا عن سروره لتحسن حالته الصحية”.واضاف ان” الجانبين ناقشا اوضاع […]

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