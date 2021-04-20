زيدان: هازارد ليس جاهزاً

2021/04/20 | 17:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة قادش، غداً الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 31 من الليجا.وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "سنفتقد هازارد وكروس في مباراة الغد.إذا لم يكن هازارد موجودا فذلك لأنه ليس جاهزا بنسبة 100%، والشيء المهم هو أننا نريد أن يعود وهو في أتم جاهزية لأنه حالة مختلفة".وأضاف: "لا أعرف ما إذا كنا سنفوز بالألقاب، لكننا سنضع كل قوتنا، والمنافسة تشجعنا، وريال مدريد يريد دائما المزيد".وأشار زيدان إلى أن "كارفاخال وفاران في حالة جيدة أيضاً"،لافتا الى إن" فريقه في أفضل حال ولن نستسلم الآن في هذه المرحلة".

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