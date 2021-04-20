معهد متخصص بالبحوث الفلكية يحدد موعد أول أيام عيد الفطر

2021/04/20 | 17:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عن موعد أول أيام عيد الفطر في مصر 2021 فلكيا.

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وأوضح المعهد، بحسب وسائل إعلام مصرية، تابعها "ناس"، (20 نيسان 2021)، أن "أول أيام العيد ستكون يوم الخميس الموافق 13 مايو المقبل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، على أن يكون الأربعاء الموافق 12 مايو المقبل، آخر أيام شهر رمضان 2021، الذي كان أول أيامه الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري".

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مصر 2021، سيكون الساعة 5:28 صباحا، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والجيزة".

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