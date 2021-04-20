2021/04/20 | 17:40 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول يكشف نسبة قادة داعش الذين أطيح بهم في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/20 | 17:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول يكشف نسبة قادة داعش الذين أطيح بهم في العراق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول يكشف نسبة قادة داعش الذين أطيح بهم في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).