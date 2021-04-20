بعد وقوعها ضحية.. فنانة عراقية توجه نداء استغاثة بشأن 'حقن البوتوكس'

2021/04/20 | 17:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجهت الفنانة هديل كامل، الثلاثاء، نداء استغاثة الى نقابة الفنانين باصدار أمر يمنع حقن الجبين بأبرة البوتوكس.

وكتبت كامل، تغريدة على "تويتر" اليوم، (20 نيسان 2021): "نداء استغاثة الى نقابة الفنانين..



عادة مايكون تشريع القانون واصدار التعليمات يأتي متسقا مع تغيرات العصر..



لذا اتمنى استصدار أمر يلزم كل فنان بالامتناع تماما عن حقن الجبين بأبرة بوتوكس حفاظا على آخر ماتبقى من أدوات التعبير".

وأوردت في الختام "ملاحظة: المغردة كانت احدى ضحايا هذا المنزلق التجميلي".

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