2021/04/20 | 17:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة العاصمة بغداد، اليوم

الثلاثاء، حجز عجلة نوع شوفرليت سوبر

بان سوداء اللون مضللة من جميع الجهات.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "بعد ظهر اليوم واثناء

تجوال قائد شرط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مضللة وبدون لوحات.. الشرطة تحجز سيارة تحمل شعار الجمهورية العراقية (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مضللة وبدون لوحات.. الشرطة تحجز سيارة تحمل شعار الجمهورية العراقية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).