2021/04/20 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس مجلس الوزراء امرا بإيقاف الكتاب الصادر من وزارة المالية الخاص بفرض ضرائب على رواتب موظفي الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية في خبر مقتضب أن الكاظمي أوقف الكتاب الصادر من وزارة المالية الخاص بمقترح فرض ضرائب على رواتب موظفي الدولة.

وكان وزير المالية علي علاوي اقترح في كتاب رسمي فرض استقطاع ضريبي على رواتب الموظفين، ما اثار جدلا سياسيا بين الحكومة والبرلمان حول اللغط في مواد الموازنة وبعض فقراتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوقف الكتاب الصادر من وزارة المالية الخاص بفرض ضرائب على رواتب موظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوقف الكتاب الصادر من وزارة المالية الخاص بفرض ضرائب على رواتب موظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).