2021/04/20 | 17:57 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مجلس الوزراء يخول الكاظمي بالطعن ببعض مواد الموازنة أمام المحكمة الاتحادية

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