وزير التخطيط يلعن التوجه للطعن بمادتين في موازنة 2021

2021/04/20 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير التخطيط، خالد بتال نجم، اليوم الثلاثاء، التوجه نحو الطعن بمادتين اثنتين في موازنة 2021.وقال نجم، خلال كلمة له في جلسة مجلس الوزراء، تابعها “المركز الخبر الوطني”، “سنطعن بمادة […]

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