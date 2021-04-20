وزير التخطيط: سنطعن بمادة في الموازنة تتعلق بتدقيق ومراقبة الخطط المقدمة من المحافظين

2021/04/20 | 18:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقال وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الثلاثاء، إنه سيطعن بمادة في الموازنة تتعلق بتدقيق ومراقبة الخطط المقدمة من المحافظين.وأضاف النجم خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم مجلس الوزراء وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "سيطعن بمادة في الموازنة تتعلق بتدقيق ومراقبة الخطط المقدمة من المحافظين".وأكد أنه سيطعن أيضاً بـ"مادة إلزام الوزارات بنقل بعض التشكيلات وضمها لمجلس الخدمة الاتحادي"، مبيناً أن "رئيس الوزراء وجه بضرورة الإسراع في تنفيذ فقرات الموازنة".

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