"مجموعة صداقة".. حزب إردوغان يقدم مقترحا للبرلمان بشأن مصر

2021/04/20 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا مقترحا لرئاسة البرلمان، يتضمن تشكيل "مجموعة صداقة بين تركيا ومصر"، وذلك وسط استمرار محاولات أنقرة إصلاح العلاقات مع القاهرة في مسعى لكسر عزلتها الدبلوماسية في شرق المتوسط.

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