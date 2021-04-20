الخدمات النيابية تهاجم أمين بغداد: فاشل

2021/04/20 | 18:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هاجمت لجنة الخدمات النيابية، الثلاثاء، أمين بغداد علاء معن بعد فشله في إدارة الملف الخدمي في العاصمة.وقال عضو لجنة الخدمات جاسم البخاتي بحسب الاعلام الحكومي، إن “معالجات أمين بغداد بشأن الملف الخدمي فاشلة”، لافتا الى أن “الأمين يتبجح بالاصلاح ومحاربة الفاسدين”.وأشار الى أن “لجنة الخدمات النيابية سيكون لها موقف بعد نهاية الشهر […]

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