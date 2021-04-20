توجيه من القضاء الأعلى إلى محاكم الإستئناف بشأن عمل المحامين (وثيقة)

2021/04/20 | 18:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، إعماماً إلى رئاسات محاكم الإستئناف كافة، يقضي بضرورة تمكين المحامين، و مراعاة حفظ مكانتهم.

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وجاء في الإعمام، الذي حصل "ناس" نسخة منه، (20 نيسان 2021)، انه "يرجى الإيعاز إلى كافة المحاكم بضرورة تمكين السادة المحامين مـن إنـجـاز الأعمـال اليومية المتعلقة بالدعاوى الموكلين بها مـن حيـث سرعة إنجازهـا وإجـراء المرافعـات فـي وقـت مبكر وعـدم تـأخير المـحـامين إلـى وقـت مـتـاخر مـن الـدوام".

و شدد الإعمام على "مراعاة حفظ مكانة السادة المحامين عند تطبيق إجراءات السلامة لمنع انتشار فايروس كورونا من حيث التعامل بالمثل مع السادة القضاة".

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