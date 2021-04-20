2021/04/20 | 18:09 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 20 أبريل 2021 | 05:59 مساءً

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وزير التخطيط يعلن مواد الموازنة التي ستطعن بها الحكومة

اعلن وزير التخطيط خالد بتال، الثلاثاء، عن مواد الموازنة التي سيتم الطعن بها.



وقال بتال في مؤتمر صحفي: "سنطعن بمادة في الموازنة تتعلق بتدقيق ومراقبة الخطط المقدمة من المحافظين".



واضاف: "سنطعن ايضا بمادة إلزام الوزارات بنقل بعض التشكيلات وضمها لمجلس الخدمة الاتحادي".



واشار الى، ان" الكاظمي وجه بضرورة الاسراع في تنفيذ فقرات الموازنة".



وخول مجلس الوزراء، الثلاثاء، رئيسه مصطفى الكاظمي بالطعن ببعض مواد الموازنة امام المحكمة الاتحادية.

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