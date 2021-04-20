صالح ورسول يؤكدان ضرورة الوئام ووحدة الصف

2021/04/20 | 18:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد رئيسا الجمهورية، برهم صالح، والمجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول علي، الثلاثاء، على ضرورة الوئام ووحدة الصف.

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