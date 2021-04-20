أولمبياد طوكيو.. تطور جديد بشأن حضور الجماهير

2021/04/20 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف تقرير صحفي ياباني، عن تطور جديد بشأن الحضور الجماهيري في أولمبياد طوكيو المقررة الصيف المقبل.

وقررت اللجنة المنظمة في مارس/آذار الماضي عدم حضور المشجعين من خارج اليابان، وكان من المتوقع تحديد تفاصيل حضور الجماهير من داخل البلاد، خلال أبريل/نيسان الجاري.

وذكرت صحيفة ماينيتشي اليابانية اليوم الثلاثاء، إنه قد لا يتم اتخاذ القرار المتعلق بعدد المشجعين المسموح بحضورهم من داخل البلاد، حتى يونيو/حزيران المقبل.

وتأجلت الألعاب لعام واحد بسبب جائحة فيروس كورونا، وسط تزايد جديد في الوقت الحالي لأعداد المصابين في اليابان.

وأوضح منظمو أولمبياد طوكيو 2020، أنه بعد اجتماع بمشاركة كل الأطراف المعنية الشهر الماضي “تم الاتفاق على أن القرار العام بخصوص عدد المشجعين في الملاعب سيصدر في أبريل، مع تفهم أن ظروف كوفيد-19 ربما تتطلب نهجا أكثر مرونة”.

وأكد البيان استمرار مناقشة المنظمين لهذا الأمر، مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة.

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