مجلس الوزراء يخول الكاظمي الطعن ببعض مواد الموازنة أمام المحكمة الاتحادية

2021/04/20 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، تخويل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الطعن ببعض مواد الموازنة أمام المحكمة الاتحادية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في مؤتمر صحفي، ان “بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة”.

من جانبه اشار وزير المالية، اننا “سنطلب من رئاسة الجمهورية إعادة النظر ببعض التصحيحات في الموازنة”، مبينا اننا “نحاول الوصول إلى حل جيد لرفع مستوى الدخل”.

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