2021/04/20 | 18:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت جامعة كامبريدج البريطانية في احدث اصداراتها كتابا جديدا حول الكورد يتكون من الف صفحة تحت عنوان "الكورد".

وشارك في الكتاب الجديد حول الكورد 40 باحثا، احد عشر منهم امرأة، شاركوا بالكتابة والبحوث في هذا الكتاب الجديد ذو الحجم الكبير.

يتحدث كتاب "الكورد" الصادر حديثا عن جامعة كامبريدج عن الكورد في القرن الخامس عشر وحتى عصرنا الراهن.

ويقول احد المعدين للكاتب: "هذه اول مرة يُعد فيها بحث عن الكورد بهذه الصورة..



اتمنى ان يتُرجم الكتاب بسرعة الى اللغة الكوردية".

تأسست جامعة كامبريدج في عام 1209، وهي جامعة بحثية حكومية تقع في مدينة كامبريدج بإنجلترا في المملكة المتحدة.



وهي ثاني أقدم جامعة في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية.



وتصنف جامعة كامبريدج ضمن أفضل الجامعات في العالم في تصنيفات الجامعات المختلفة.



وإلى جانب الدراسات الأكاديمية، تركز الحياة الطلابية أيضا على العديد من الأنشطة بالجامعة مثل الفعاليات الفنية، والأندية الرياضية والجمعيات.

تتكون جامعة كامبريدج من 31 كلية وأكثر من 150 قسما ومدرسة.



هناك ست كليات: الفنون والعلوم الإنسانية، العلوم البيولوجية، الطب السريري، العلوم الإنسانية والاجتماعية، العلوم الفيزيائية، والتكنولوجيا.



يتضمن التدريس في المرحلة الجامعية مجموعة من المحاضرات والندوات والفصول العملية.

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة كامبريدج تصدر كتابا جديدا عن الكورد) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة كامبريدج تصدر كتابا جديدا عن الكورد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).