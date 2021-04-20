مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة في جلسته اليوم

2021/04/20 | 18:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، مجموعة من القرارات في جلسته الاعتيادية التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في المؤتمر الصحفي اليوم، (20 نيسان 2021)، ان "مجلس الوزراء خول الكاظمي بالطعن ببعض مواد الموازنة أمام المحكمة الاتحادية، وان بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة".

وأكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، خلال حديثه في ذات المؤتمر الصحفي، أن "الوزارة ستطلب من رئاسة الجمهورية إعادة النظر ببعض التصحيحات في الموازنة"، مشيرا إلى أن "الوزارة تحاول الوصول إلى حل جيد لرفع مستوى الدخل".

من جانبه ذكر وزير التخطيط، خالد بتال النجم، في المؤتمر الصحفي، أنه "سيطعن بمادة في الموازنة تتعلق بتدقيق ومراقبة الخطط المقدمة من المحافظين".

وأضاف أنه سيطعن أيضا بـ"مادة إلزام الوزارات بنقل بعض التشكيلات وضمها لمجلس الخدمة الاتحادي"، مبينا أن "رئيس الوزراء وجه بضرورة الإسراع في تنفيذ فقرات الموازنة".

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