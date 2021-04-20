شاهد عبد الغني الأسدي في اجتماع جهاز الأمن الوطني .. إما نكون أو لا نكون | فيديو

2021/04/20 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جانب من كلمة معالي رئيس جهاز الأمن الوطني السيد عبد الغني الأسدي خلال اجتماعه بالسادة وكلاء الجهاز ومدراء الأمن حيث اكد الأسدي على اهمية أستغلال أيام شهر رمضان الفضيل لتكون فاتحة خير لتصحيح مسار ومفاصل العمل الأمني.

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