وكالة: رئيس الوزراء العراقي أوقف قراراً بفرض الضرائب على رواتب الموظفين

2021/04/20 | 18:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف مصدر حكومي، لوكالة أنباء العراق الرسمية "واع"، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الكتاب الصادر بشأن فرض الضرائب على رواتب الموظفين.وقال المصدر لـ"واع"، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوقف الكتاب الصادر من وزارة …

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