نشوب حريق داخل مبنى وزارة عراقية وسط بغداد- عاجل (صور)

2021/04/20 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

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حدث قبل قليل..الدفاع المدني يخمد حريق داخل وزارة الإسكان وسط بغداد..

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل ثلاثة كرفانات مخصصة لإستراحة السائقين مشيدة من ألواح السندويچ بنل سريع الاشتعال في باحة مبنى وزارة الاسكان في منطقة العلاوي وسط بغداد الكرخ .

حيث بذلت فرق الدفاع المدني جهود كبيرة لاحتواء النيران ومنع اتساعها الى شواغر الوزارة وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية .

وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر .

يتبع...

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