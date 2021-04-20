وزير التخطيط: الكاظمي وجه بالإسراع في تنفيذ بنود الموازنة

2021/04/20 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

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قال وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الثلاثاء، ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي وجه بضرورة الإسراع في تنفيذ بنود موازنة 2021.

وقال النجم، في مؤتمر صحفي مشترك معغ وزير المالية علي عبدالامير علاوي والناطق باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي وجه بضرورة الإسراع في تنفيذ بنود موازنة 2021".

يتبع..

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