ناظم: بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة

2021/04/20 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن بعض مواد الموازنة العامة للبلاد، غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة.

وقال حسن ناظم، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري المالية علي علاوي والتخطيط خالد نجم، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء تباحث في التغيرات التي حصلت بمشروع قانون الموازنة في البرلمان قبل إقراره".

وأضاف ناظم، أن "بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح اجراءات الحكومة"، مبينا أنه "سنطلب من رئاسة الجمهورية إعادة النظر ببعض التصحيحات في الموازنة".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء خول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض مواد قانون الموازنة".

وأقر مجلس النواب العراقي، مطلع شهر شباط الماضي موازنة البلاد المالية للعام الجاري 2021 باجمالي نفقات بلغت 129 تريليون دينار عراقي، وعجز قدر بـ28 تريليونا.

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