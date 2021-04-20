القبض على متهمين بتزوير فحوصات كورونا للمسافرين في البصرة

2021/04/20 | 18:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت شرطة البصرة القبض على متهمين بتزوير فحوصات كورونا للمسافرين .وذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان ان مفارز مركز شرطة الامام علي تمكنت من القبض على متهمين يعملون في شركة للسياحة والسفر، ضبطت بحوزتهم اختاما مزورة لمصارف ومستشفيات وأطباء ومختبرات وأوراقا فارغة عليها ختم مختبر.مبينا انهم " يقومون بموجب تلك الاوراق والاختام بتزوير نتيجة فحص فايروس كورونا للزبائن الذين يرومون السفر خارج البلاد.وأضافت: انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ./انتهى

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