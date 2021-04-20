مجلس الوزراء يحث موظفي التربية والوزارات الامنية على اخذ اللقاحات/ موسع

2021/04/20 | 18:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حث مجلس الوزراء موظفي وزارة التربية والوزارات الامنية لاخذ اللقاحات ضد فيروس كورونا.وقال المتحدث باسم المجلس وزير الثقافة حسن ناظم بالمؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي حضره وزيرا المالية والتخطيط ان : المجلس ناقش باستفاضة اليوم اوضاع كورونا وعلاجها باللقاحات .واضاف ان : المجلس يشجع المواطنين على التسجيل لاخذ اللقاحات وحث موظفي التربية والوزارات الامنية لاخذها لانهم الاكثر تعاملا مع المواطنين.واوضح ناظم انه : تم اقرار الموازنة ونشرت بجريدة الوقائع وفيها تغييرات والتي سيقوم على اساسها رئيس مجلس الوزراء بالطعن في بعض موادها التي غيرت في المحكمة الاتحادية.من جانبه قال وزير المالية علي علاوي ان : المجلس ناقش الموازنة والأخذ بنظر الاعتبار جائحة كورونا والانتخابات المقبلة اضافة لتحسين اوضاع المواطنين والوضع الاقتصادي.واضاف ان : الفترة المقبلة سنصل لحلول جيدة لرفع مستوى الدخل والتقدم بالاقتصاد.من جانبه قال وزير التخطيط خالد بتال : سنطعن بمادة في الموازنة تتعلق بتدقيق ومراقبة الخطط المقدمة من المحافظين وبمادة إلزام الوزارات بنقل بعض التشكيلات وضمها لمجلس الخدمة الاتحادي.واضاف ان : رئيس الوزراء وجه بضرورة الإسراع في تنفيذ فقرات الموازنة الجاري والاستثماري وتنمية الأقاليم.واوضح بتال ان : المجلس ناقش مايخص المرحلة الخامسة لاجراء صيانة المحطات الكهربائية ونحن في طور ايجاد حل لهذه المادة خاصة ان امر الصيانة مهم ونحن مقبلون على فصل الصيف./انتهى3

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