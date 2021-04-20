عداد اصابات كورونا في العراق يواصل الارتفاع

2021/04/20 | 18:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق....

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