الأعرجي يدعو الى الانفتاح والتقارب مع الجميع من خلال الحوار

2021/04/20 | 18:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والسفير السعودي في بغداد، اليوم الثلاثاء، أهمية الانفتاح والتقارب مع الجميع من خلال الحوار البنّاء والع...

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