الصحة العراقية تعلن تسجيل 8208 إصابات جديدة بكورونا

2021/04/20 | 18:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا في العراق. وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الكوادر الصحية سجلت 8208 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 6888 مصاباً للشفاء، وقابل ذلك وفاة 34 مصاباً بالفيروس خلال المدة المذكورة”.

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