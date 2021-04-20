2021/04/20 | 18:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بني غانتس، الثلاثاء، إن وزارته على دراية بمحاولات لحزب الله لتحدي إسرائيل بطرق جديدة، محذرا من أنه "سيواجه عواقب وخيمة" إذا أقدم على ذلك.

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