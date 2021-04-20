فرق الدفاع المدني تهرع لإخماد حريق اندلع في مبنى وزارة الإسكان وسط بغداد (صور)

2021/04/20 | 18:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أخمدت فرق الدفاع المدني، الثلاثاء، حريق داخل وزارة الإسكان وسط بغداد.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 نيسان 2021)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل ثلاثة كرفانات مخصصة لإستراحة السائقين مشيدة من ألواح السندويچ بنل سريع الاشتعال في باحة مبنى وزارة الاسكان في منطقة العلاوي وسط بغداد الكرخ".واضاف البيان ان "فرق الدفاع المدني بذلت جهود كبيرة لاحتواء النيران ومنع اتساعها الى شواغر الوزارة وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وتابع البيان انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

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