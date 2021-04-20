تفكيك خلية إرهابية جنوبي تونس

2021/04/20 | 18:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن التونسي، وليد حكيمة، إنه تم كشف وتفكيك خلية إرهابية وإحباط مخطط وشيك كان يستهدف إحدى المقرات الأمنية بجهة صفاقس بجنوب البلاد.

ووفقا للمسؤول التونسي، اليوم الثلاثاء، أظهرت التحقيقات تلقي متزعم الخلية دروسا معمقة في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة، وإجراء تجارب في الغرض والشروع في القيام بالأعمال التحضيرية، بعد توفير المستلزمات الضرورية لتنفيذ عملية نوعية يتبناها “داعش” الإرهابي.

وأكد المسؤول في تصريح لإذاعة “موزاييك” المحلية، على أن التعجيل بإيقاف عناصر الخلية في الوقت المناسب، حال دون تنفيذ المخطط الإرهابي.

وقال إنه تم “خلال العملية الأمنية ذاتها حجز كمية هامة من المواد الأولية لصنع المتفجرات والأجهزة الالكترونية، وباستشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والإطلاع على جميع حيثيات الموضوع، أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف ومواصلة الأبحاث”.

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