بلدية الزبير تتحدث لـNRT عن تفاصيل المجزرة العصرية النموذجية في البصرة

2021/04/20 | 18:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت بلدية قضاء الزبير، الثلاثاء، تسليم مشروع المجزرة العصرية النموذجية إلى الشركة المنفذة، مبينة ان مدة انجازه 12 شهرا من تاريخ العمل.

وقال مدير البلدية، علي حبيب، في تصريح لـNRT اليوم، (20 نيسان 2021)، انه "تمت احالة مشروع المجزرة النموذجية العصرية إلى مشاريع بلدية القضاء ضمن مشروع تنمية الاقاليم، بطاقة تصميمية تقدر بالف ومئة رأس غنم وبقر يوميا".

وأوضح حبيب، ان "مساحة المشروع تبلغ 15 دونما، تقع بالقرب من ناظم شط البصرة، وتم تسليم المشروع إلى الشركة المنفذة ومدة تنفيذه 12 شهر من تاريخ التشغيل".

وبين ان "المشروع يتضمن دراسة وتصميم وتنفيذ لانشاء مشروع مجزرة نموذجية للقضاء على ظاهرة الجرز العشوائي المنتشرة في عموم القضاء".

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