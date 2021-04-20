2021/04/20 | 18:46 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير المالية: نحاول الوصول إلى حل جيد لرفع مستوى الدخل.

– وزير المالية: سنطلب من رئاسة الجمهورية إعادة النظر ببعض التصحيحات في الموازنة.

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