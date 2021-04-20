2021/04/20 | 18:46 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير التخطيط: سنطعن بمادة إلزام الوزارات بنقل بعض التشكيلات وضمها لمجلس الخدمة الاتحادي.

– وزير التخطيط: سنطعن بمادة في الموازنة تتعلق بتدقيق ومراقبة الخطط المقدمة من المحافظين.

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