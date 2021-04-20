2021/04/20 | 18:58 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الثلاثاء 20 أبريل 2021 | 06:53 مساءً | عدد القراءات : 9

محافظ بغداد يكشف توجها جديدا بشأن المحاضرين

كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، الثلاثاء، عن وجود توجه لشمول المحاضرين الذين ليس لديهم أوامر مباشرة في الخدمة بقرار مجلس الوزراء الخاص بتحويلهم إلى عقود.

وقال العطا، بحسب الوكالة الرسمية، إن "قرار مجلس الوزراء شمل جميع المحاضرين الذين لديهم أوامر إدارية كمباشرة في الخدمة"، مشيرا الى أن "محافظة بغداد تسعى لاستيعاب الجميع والعمل على ارسال اسماء المحاضرين الذين ليس لديهم أوامر إدارية الى مجلس الوزراء من أجل شمولهم بالعقد".

وأشار الى أن "الاستحقاق المالي للمحاضرين سيكون من تاريخ توقيع العقد مع استمرارهم في الخدمة لغاية توفير الدرجة الوظيفية وتحويلهم الى الملاك الدائم".

وكان وزير التربية علي حميد الدليمي، أكد في وقت سابق أن نموذج التعاقد مع المحاضرين المجانيين تم إنجازه من قبل اللجنة القانونية وشعبة التعيينات في وزارة التربية وسيتم تعميمه الأسبوع الحالي، مشيرا الى أن عقد المحاضر المجاني يجدد كل عام على وفق التخصيصات المالية في الموازنة.

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