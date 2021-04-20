الحكومة العراقية تفوض الكاظمي للطعن على مواد بموازنة 2021

2021/04/20 | 18:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: فوض مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة، للطعن على بعض مواد موازنة 2021 أمام المحكمة الاتحادية.وقال حسن ناظم، المتحدث باسم مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي، إن بعض مواد الموازنة الجديدة غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات …

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