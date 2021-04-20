2021/04/20 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قالت رئيسة لجنة السلامة التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، الدكتورة سابين ستراوس، إن هناك علاقة محتملة بين لقاح "جونسون آند جونسون" وحالات التجلط الدموي النادرة.

وأضافت أن الحالات المسجلة لدى من تلقوا لقاحي "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" لها أوجه تشابه، مضيفة أنه "من المبكر جدا استخلاص الاستنتاجات" بهذا الشأن حاليا.

ولفتت الوكالة إلى أن جميع حالات التجلط الدموي النادرة التي سجلت بعد تلقي لقاح "جونسون آند جونسون" تم رصدها في الولايات المتحدة فقط، فيما لم يسجل الاتحاد الأوروبي أيا من هذه الحالات النادرة.

وجددت ستراوس التأكيد على أن "فوائد اللقاحات تفوق مخاطرها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الأدوية الأوروبية: هناك علاقة محتملة بين لقاح "جونسون آند جونسون" وحالات التجلط الدموي النادرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الأدوية الأوروبية: هناك علاقة محتملة بين لقاح "جونسون آند جونسون" وحالات التجلط الدموي النادرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).