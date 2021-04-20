المحادثة الكثيفة الموحية مع الآخر في مجموعة الأحمر لميرفت ياسين - محمد سمير عبد السلام

2021/04/20 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_سمير_عبد_السلام الخطاب السردي – في نصوص القاصة المصرية المبدعة ميرفت ياسين – يؤكد الهوية الفردية للمرأة، ومحاولاتها المتكررة لتكوين وجود شعري متعلق بالكينونة، ومختلف عن البنى المركزية الأسبق من حضورها الخاص، أو البنى المتعلقة بمركزية وعي الآخر، وتوقعاته، كما تنسج نوعا من الاتصال بالماضي عبر مستويين جماليين؛ الأول منهما يتعلق بنماذج الذاكرة الجمعية، وشخصيات الحكايات، والأساطير، والتراث؛ فهي مثلا تعود لكل من إيزادو ......





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