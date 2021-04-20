الصيام الإسلامي والعلم! - توما حميد

2021/04/20 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد إذا دعا أمرؤ ما، بانه يجب الالتزام بالصيام الإسلامي لان الإسلام كدين يوصي به، فهذا امر يدخل ضمن عالم الغيبيات، ولا يحتاج الى اثباتات وبراهين، والجدال مع صاحب مثل هذه الدعوة يكون من منطلق معين.



ولكن ان يدعي أحدا بان الصيام الإسلامي مفيد للصحة، فهذا الادعاء يخرج عن عالم الغيبيات، بل يصبح مسالة متعلقة بالعلم.



فعندما يتحدث الاسلاميون عن الصيام الاسلامي وفوائده للجسم فهم لا يتحدثون عن مسالة روحية، او ت ......





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