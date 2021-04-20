ترشيح نادٍ إيطالي رابع لدوري السوبر الأوروبي

2021/04/20 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن احتمالية زيادة عدد الأندية الإيطالية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي إلى 4 فرق.وأسست مجموعة مكونة من 12 ناديا من كبار أوروبا، دوري السوبر، كبطولة منفصلة عن "يويفا".وتضم مجموعة مؤسسي البطولة أندية: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، يوفنتوس، ميلان، إنتر، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، ليفربول، توتنهام، آرسنال".ووفقًا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، عرض مصرف "jp morgan" الممول الرئيس للبطولة الجديدة، نادي نابولي كمرشح جديد للانضمام لبطولة دوري السوبر الأوروبي. وكان فلورنتينو بيريز، رئيس البطولة ورئيس ريال مدريد، قد اقترح فكرة انضمام نابولي.وقال: "لا يمكن أن نضم 50 فريقًا، لكن هناك أندية مثل روما ونابولي وفرقا أخرى يحق لها المشاركة، وسنقوم بدراسة الصيغة حتى يتمكنوا من التأهل".

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