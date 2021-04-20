2021/04/20 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت وكالة الأدوية الأوروبية، الثلاثاء، أن التجلط الدموي يجب أن يدرج كأثر جانبي "نادر جدا" للقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا، الذي تبقى منافعه أكبر من مخاطره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوكالة الأوروبية للأدوية تصدر قرارا بشأن لقاح جونسون أند جونسون وخطر الجلطات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوكالة الأوروبية للأدوية تصدر قرارا بشأن لقاح جونسون أند جونسون وخطر الجلطات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).